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Пентагон зафиксировал полет двух Ту-95 рядом с зонами ПВО США и Канады

В NORTHCOM сообщили о приближении двух Ту-95 к зонам ПВО США и Канады
Два Ту-95 на прошлой неделе пролетели рядом с зонам ПВО США и Канады, сообщили в Пентагоне. По данным ведомства, российские самолеты развернулись до опознавательной зоны
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95 (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Два российских бомбардировщика Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО США и Канады, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо, пишет журнал Air & Space Forces Magazine.

«Буквально на прошлой неделе, впервые за более чем два года, русские направили два бомбардировщика «Медведь» (такое название носит Ту-95 по классификации НАТО. — РБК) <...> через то, что мы называем Фареро-Исландским рубежом — Гренландию, Исландию и Соединенное Королевство, — приближаясь к опознавательным зонам ПВО Канады и США», — сказал Гийо.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских ВКС и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км.

По словам Гийо, истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) не поднимали на перехват Ту-95, так как в этом не было необходимости. «Нам не пришлось их перехватывать, потому что у нас были самолеты, летевшие в точку, где мы могли их перехватить до того, как они пересекут опознавательную зону, а русские развернулись, прежде чем достичь этой зоны», — сказал он.

NORAD следило за российскими бомбардировщиками на протяжении всего их полета и обменивалось данными с союзниками, в частности с Норвегией, отметил глава NORTHCOM. Он также предположил, что вскоре к России «может присоединиться» Народно-освободительная армия Китая в этом регионе.

«То, что я видел, — это готовность и желание китайцев действовать там [в Арктике], — сказал Гийо. — Я ожидаю увидеть воздушную активность в аляскинской части Арктики уже в этом году, возможно. Это меня очень беспокоит».

Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели у берегов Аляски
Политика
В феврале NORAD сообщало о трех случаях полетов российских самолетов около Аляски, но не уточнило их типы. По данным Минобороны России, в одном из них принимали участие два Ту-95МС, они «выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря».

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Теги
Юлия Овчинникова
Канада США Россия Ту-95
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