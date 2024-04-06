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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении опровергли сообщения о скоплении сил на границе с Азербайджаном

Военные Армении опровергли сообщения о скоплении сил на границе с Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанских СМИ о скоплении армянских войск на границе, назвав это «обычной пересменкой». Заявление ведомства опубликовали в телеграм-канале.

По данным армянской стороны, в ночь с 5 на 6 апреля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли беспорядочный и неприцельный огонь с переменной интенсивностью по позициям Армении в приграничной зоне. В оборонном ведомстве отметили, что такие действия азербайджанской стороны «имели провокационную цель — добиться аналогичных ответных действий».

В связи с этим подразделения Вооруженных сил Армении не предприняли никаких действий, после чего ситуация на границе успокоилась. «Азербайджанская пропагандистская машина накануне распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой», — уточнили в Минобороны.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В ночь на 6 апреля азербайджанский портал Axar со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщил, что подразделения попали под обстрел вооруженных сил Армении с ряда позиций в приграничной зоне. По данным портала, за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии были обстреляны «в общей сложности 30 раз».

В телеграм-канале Axar уточнили также со ссылкой на азербайджанское Минобороны, что «армянский штаб проводит заранее запланированные переброски».

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