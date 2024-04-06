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На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на рельсах

Дептранс: на фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека на рельсах, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

Спустя почти 20 минут, в 7:16 мск, движение полностью восстановили.

На кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек
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Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

В феврале человек упал на пути на Кольцевой линии метро Москвы. Тогда также временно изменили график движения поездов.

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Теги
Метро Москва падение на рельсы Таганско-Краснопресненская линия
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