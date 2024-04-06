Дептранс: на фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути

На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на рельсах

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека на рельсах, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

Спустя почти 20 минут, в 7:16 мск, движение полностью восстановили.

В феврале человек упал на пути на Кольцевой линии метро Москвы. Тогда также временно изменили график движения поездов.