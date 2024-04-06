На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на рельсах
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) метро Москвы увеличили интервалы движения поездов из-за человека на рельсах, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.
Спустя почти 20 минут, в 7:16 мск, движение полностью восстановили.
В феврале человек упал на пути на Кольцевой линии метро Москвы. Тогда также временно изменили график движения поездов.
Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций
Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение
Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства
Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса
В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео
Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона
Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris
На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?