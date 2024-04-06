Лукашенко подписал закон о рассылке повесток в военкомат по СМС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, по которому оповещения гражданам о необходимости явки в военкомат или о призыве на военную службу по мобилизации смогут рассылать по СМС. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«О необходимости явки в военный комиссариат <...> граждане могут быть проинформированы посредством СМС-сообщений. <...> При призыве на военную службу по мобилизации граждане также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений», — следует из текста закона.
Закон также обязывает операторов связи по запросу военкоматов в течение недели предоставлять номера граждан, состоящих на воинском учете.
Проект закона был опубликован в октябре 2023 года. Нижняя палата парламента Белоруссии, палата представителей, приняла его 28 февраля, верхняя палата, Совет Республики, одобрила 20 марта.
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