Лукашенко подписал закон о рассылке оповещений о явке в военкомат по СМС

Лукашенко подписал закон о рассылке повесток в военкомат по СМС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, по которому оповещения гражданам о необходимости явки в военкомат или о призыве на военную службу по мобилизации смогут рассылать по СМС. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«О необходимости явки в военный комиссариат <...> граждане могут быть проинформированы посредством СМС-сообщений. <...> При призыве на военную службу по мобилизации граждане также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений», — следует из текста закона.

Закон также обязывает операторов связи по запросу военкоматов в течение недели предоставлять номера граждан, состоящих на воинском учете.

Проект закона был опубликован в октябре 2023 года. Нижняя палата парламента Белоруссии, палата представителей, приняла его 28 февраля, верхняя палата, Совет Республики, одобрила 20 марта.

В середине марта в Белоруссии началась проверка боеготовности армии. Ее проводят в несколько этапов.

Минск заранее не анонсировал проверку. В Минобороны страны объяснили ее обострением военно-политической обстановки. Первый замглавы ведомства генерал-майор Виктор Гулевич отметил, что близ границ государства и на территории всей Европы проводятся крупномасштабные учения НАТО.