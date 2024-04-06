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Зимбабве заменит национальную валюту для борьбы с инфляцией

Центральный банк Зимбабве выпустил новую валюту, обеспеченную золотом, для замены национальной — зимбабвийского доллара, сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Зимбабвийский золотой (Zimbabwe Gold, или ZiG) — «структурированная валюта», которая обеспечена резервами, состоящими из иностранной валюты и драгоценных металлов, в основном золота, заявил глава Центробанка Джон Мангудья.

Мангудья отметил, что зимбабвийский доллар подешевел за последний год. Это привело к резкому росту инфляции, из-за чего возникла необходимость в создании новой валюты.

Глава ЦБ также представил банкноты зимбабвийского золотого, они будут выпускаться в семи номиналах от 1 до 200 ZiG.

Новая валюта будет введена в обращение 8 апреля, сообщает CNBC Africa. Курс составит 13,56 за доллар США. Конвертация средств на счетах была запущена накануне, 5 апреля.

Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве
Экономика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В январе Bloomberg писал, что зимбабвийский доллар, снова «практически мертв», и это известно населению и бизнесу страны. По данным агентства, в 2024 году валюта потеряла треть своей стоимости по отношению к доллару США.

Мангудья объяснил такую тенденцию «временной потерей доверия». Министр финансов Мтули Нкубе и президент Эммерсон Мнангагва ранее обвинили в подрыве курса доллара Зимбабве частный бизнес, фондовую биржу, банки, западные санкции против местных политиков, а также одну из крупнейших страховых компаний Африки, сообщал Bloomberg.

В январе 2023 года инфляция в Зимбабве достигала 230%. Для борьбы с ростом цен Резервный банк страны поднял ставку со 150 до 200%. Однако в мае 2023 года инфляция ускорилась.

CNBC Africa отмечает, что Зимбабве перезапускает национальную валюту в шестой раз.

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Теги
Зимбабве национальная валюта Инфляция Золото
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