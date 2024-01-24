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Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве

Bloomberg: доллар Зимбабве практически мертв
Национальная валюта Зимбабве «практически мертва», и ее правительству придется принять этот факт, пишет Bloomberg. Минфин предлагает сократить спрос на американский доллар за счет увеличения предложения, но казна страны пуста
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительству Зимбабве придется принять тот факт, что национальная валюта, зимбабвийский доллар, снова «практически мертва», и это известно населению и бизнесу, пишет Bloomberg.

По данным агентства, для покупки хлеба в Зимбабве за местную валюту необходимо отсчитать 100 крупных купюр. Сейчас самым большим номиналом обладают 100 зимбабвийских долларов, что составляет менее 1 американского цента. Bloomberg пишет, что в 2024 году валюта страны потеряла треть своей стоимости по отношению к доллару США.

Глава Центробанка Зимбабве Джон Мангудья объясняет такую тенденцию «временной потерей доверия». Министр финансов Мтули Нкубе и президент Эммерсон Мнангагва ранее обвинили в подрыве курса доллара Зимбабве частный бизнес, фондовую биржу, банки, западные санкции против местных политиков, а также одну из крупнейших страховых компаний Африки, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Нкубе, который повторно ввел в оборот местную валюту в 2019 году, объявил о планах сократить спрос на американский доллар, увеличив его предложение на рынке, но проигнорировал факт, что государственная казна пуста.

Прогнозы о росте курса доллара Зимбабве кажутся несбыточной мечтой на фоне «свободного падения» экономики страны, пишет издание. По его данным, большинство населения избегает использовать нацвалюту: 80% транзакций осуществляются в долларах США. Например, посетители ресторанов, которым предъявляют счета с несколькими нулями, как правило, находят «более понятную сумму в твердой валюте» на обратной стороне, отмечает Bloomberg.

Высокий уровень инфляции наблюдается в стране с 2008 года, когда рост цен в годовом выражении достиг 231 000 000%. Центробанк Зимбабве неоднократно печатал банкноты с рекордным числом нулей, и они быстро обесценивались. По состоянию на 31 декабря 2008 года, после изъятия из оборота местной валюты суммы на банковских счетах были конвертированы в соотношении 35 квдрлн долларов Зимбабве за 1 доллар США. В 2019 году зимбабвийский доллар вернули в обращение.

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В январе 2023 года инфляция в Зимбабве достигала 230%. Для борьбы с ростом цен Резервный банк страны поднял ставку со 150 до 200%. Однако в мае 2023 года инфляция ускорилась.

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