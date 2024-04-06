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Политика ,  
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Военные США и Китая провели первые за два года переговоры

Высокопоставленные военные чиновники США и Китая встретились впервые почти за два года для обсуждения безопасности в Тихоокеанском регионе, сообщает Associated Press.

Переговоры прошли на Гавайях 3 — 4 апреля. В них приняли участие около 18 представителей Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил, Тихоокеанского флота ВМС и Тихоокеанских ВВС США, а также Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Встреча проходила в закрытом режиме, на ней также присутствовали чиновники из невоенных структур, пишет AP. По информации агентства, на переговорах обсуждались инциденты с участием американских и китайских военных в Тихом океане.

Два американских чиновника сообщили AP, что за последние несколько месяцев количество таких происшествий снизилось. По их словам, переговоры между государствами убедили, что эта тенденция сохранится и пребывание военнослужащих в Тихоокеанском регионе станет безопаснее.

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Фото:Lintao Zhang / Getty Images

Впервые с 2019 года переговоры между военными США и Китая состоялись очно. Из-за пандемии коронавируса встречи проходили онлайн, пока в 2022 году контакты между американскими и китайскими военным вовсе не прекратились.

Пекин «внезапно» прекратил диалог с Вашингтоном из-за спора вокруг Тайваня, уточняет AP. Это произошло после визита тогдашнего спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на остров в августе 2022 года.

Административный статус Тайваня не урегулирован. Регион объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией.

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Теги
Китай США ВВС США ВМС США НОАК Тихий океан
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