В Петербурге усилили контроль безопасности в общественных местах

В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

В Санкт-Петербурге усилен контроль безопасности в общественных местах, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова в телеграм-канале.

По итогам заседания петербургских антитеррористической комиссии и оперштаба в городе ввели постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов и театров. Кроме того, меры безопасности ужесточили на объектах энергетики и религиозной жизни.

«Усилена профилактическая работа, в том числе направленная на повышение личной бдительности горожан», — добавили в пресс-службе Беглова.

«Мы принимаем дополнительные меры защиты. <...> Обеспечение безопасности объектов и мест массового пребывания должно быть приоритетом в работе руководителей всех уровней. Формальный подход недопустим», — подчеркнул губернатор.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, в результате нападения погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

После этого в ряде российских регионов усилили меры безопасности. В течение нескольких дней после теракта по всей России также отменяли массовые мероприятия.