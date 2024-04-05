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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Петербурге усилили меры безопасности в общественных местах

В Петербурге усилили контроль безопасности в общественных местах
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Санкт-Петербурге усилен контроль безопасности в общественных местах, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова в телеграм-канале.

По итогам заседания петербургских антитеррористической комиссии и оперштаба в городе ввели постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов и театров. Кроме того, меры безопасности ужесточили на объектах энергетики и религиозной жизни.

«Усилена профилактическая работа, в том числе направленная на повышение личной бдительности горожан», — добавили в пресс-службе Беглова.

«Мы принимаем дополнительные меры защиты. <...> Обеспечение безопасности объектов и мест массового пребывания должно быть приоритетом в работе руководителей всех уровней. Формальный подход недопустим», — подчеркнул губернатор.

МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, в результате нападения погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

После этого в ряде российских регионов усилили меры безопасности. В течение нескольких дней после теракта по всей России также отменяли массовые мероприятия.

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Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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