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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

В Одесской области спустя около часа после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и «24 канал». Местные власти о взрывах не сообщали.

Воздушная тревога в настоящее время также объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее этой ночью о взрывах также сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По данным «Суспильне», в городе прозвучало как минимум пять взрывов.

В Харькове прогремели взрывы
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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