В Одесской области прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одесской области

В Одесской области спустя около часа после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и «24 канал». Местные власти о взрывах не сообщали.

Воздушная тревога в настоящее время также объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее этой ночью о взрывах также сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По данным «Суспильне», в городе прозвучало как минимум пять взрывов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.