В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области спустя около часа после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и «24 канал». Местные власти о взрывах не сообщали.
Воздушная тревога в настоящее время также объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Ранее этой ночью о взрывах также сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По данным «Суспильне», в городе прозвучало как минимум пять взрывов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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