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В Петербурге из-за ошибки сработала система пожаротушения в метро. Видео

На станции метро Петербурга подтопило пути из-за ошибки системы пожаротушения

В Петербурге из-за ошибки сработала система пожаротушения в метро. Видео
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На станции «Дунайская» в метро Санкт-Петербурга подтопило пути и пассажирские платформы из-за ошибочного срабатывания автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщил Петербургский метрополитен в своем телеграм-канале.

«Дежурным персоналом оперативно перекрыты задвижки в водомерном узле, поступление воды остановлено. Организована уборка пассажирской зоны», — сообщил метрополитен.

Там заявили, что на график движения поездов и работу вестибюля станции ситуация не повлияла. Метрополитен выясняет причины срабатывания автоматической системы пожаротушения.

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Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на станции метро «Дунайская», где произошел потоп. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание станции метрополитена.

В метро Москвы 1 апреля на нескольких станциях Арбатско-Покровской линии отключился свет, остановились эскалаторы и перестала работать связь, сообщил Msk1. На станциях включилось аварийное освещение, поезда продолжили ходить.

Позже дептранс сообщил, что в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» кратковременно (менее чем на минуту) «снизился уровень освещенности». На станции работали резервные источники освещения. Дептранс подчеркнул, что пассажирам ничего не угрожало.

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Метро Санкт-Петербург подтопление
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