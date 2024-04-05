В Петербурге из-за ошибки сработала система пожаротушения в метро. Видео

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На станции «Дунайская» в метро Санкт-Петербурга подтопило пути и пассажирские платформы из-за ошибочного срабатывания автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщил Петербургский метрополитен в своем телеграм-канале.

«Дежурным персоналом оперативно перекрыты задвижки в водомерном узле, поступление воды остановлено. Организована уборка пассажирской зоны», — сообщил метрополитен.

Там заявили, что на график движения поездов и работу вестибюля станции ситуация не повлияла. Метрополитен выясняет причины срабатывания автоматической системы пожаротушения.

Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на станции метро «Дунайская», где произошел потоп. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание станции метрополитена.

В метро Москвы 1 апреля на нескольких станциях Арбатско-Покровской линии отключился свет, остановились эскалаторы и перестала работать связь, сообщил Msk1. На станциях включилось аварийное освещение, поезда продолжили ходить.

Позже дептранс сообщил, что в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» кратковременно (менее чем на минуту) «снизился уровень освещенности». На станции работали резервные источники освещения. Дептранс подчеркнул, что пассажирам ничего не угрожало.