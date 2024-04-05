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В районе Хорошево-Мневники появятся оборотные тупики новой линии метро

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Новости Москвы
Строительство&nbsp;Рублево-Архангельской линии метро
Строительство Рублево-Архангельской линии метро (Фото: stroimos / VK)

Специалисты продолжают устройство основных конструкций оборотных тупиков за строящейся станцией «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция находится в районе Хорошево-Мневники, на улице Маршала Тухачевского, напротив бульвара Генерала Карбышева.

«Тупики за будущей станцией «Бульвар Генерала Карбышева» нужны для разворота и отстоя поездов Рублево-Архангельской линии метро, — уточнил вице-мэр. — Сейчас возводится монолитный конструктив, уже готово более 3 тыс. кубических метров железобетонных конструкций».

Глава столичного градостроительного комплекса подчеркнул, что работы ведутся в условиях плотной городской застройки открытым способом. В данный момент строители возводят ограждающие конструкции котлована самой станции методом «стена в грунте».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, данная технология позволяет проводить работы в сложных гидрогеологических условиях и создать прочную конструкцию, устойчивую к движению грунта.

«Для завершения работ по устройству ограждающих конструкций котлована необходимо также выполнить вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, — подчеркнул глава инжинирингового холдинга. — В настоящее время переносят газовые и теплосети».

«Бульвар Генерала Карбышева» считается станцией неглубокого заложения, островного типа. Она будет включать два подземных вестибюля с выходами к жилой и общественно-деловой застройке, а также к остановочным пунктам наземного общественного транспорта.

Напомним, будущая Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском со станциями БКЛ, пройдя под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоемами северо-запада столицы. В настоящий момент на ветке столичной подземки, длина которой составит 4,8 км, также ведутся работы на станциях «Звенигородская» и «Народное Ополчение».

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Теги
Москва метрополитен московское метро БКЛ Рублево-Архангельская линия метро Андрей Бочкарев
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