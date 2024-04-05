Губернатор Чибис показал фото с семьей из палаты

Губернатор Чибис показал фото с женой и дочерью из палаты

Андрей Чибис с семьей (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Супруга и дочь навестили губернатора Андрея Чибиса в Мурманской клинической больнице. Фотография появилась в телеграм-канале главы региона.

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал он. Чибис также поблагодарил всех за добрые слова в его адрес.

Ранее его доставили вертолетом из Кировска в Мурманск. Он хорошо перенес эвакуацию, сообщили в городском оперштабе.

Вечером 4 апреля на Чибиса напали с ножом после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. В Минздраве сообщили, что он остается в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали, им оказался 42-летний местный житель. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Чибис поблагодарил правоохранительные органы региона за профессионализм и оперативность при задержании напавшего.