Губернатора Чибиса доставят в Мурманск санавиацией

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Губернатора Андрея Чибиса перевозят в Мурманск санавиацией в областную клиническую больницу, рассказала ТАСС пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

«В данный момент губернатора Андрея Чибиса бортом санавиации доставляют из Кировска в Мурманск», — сообщила пресс-секретарь.

По ее информации, губернатора транспортируют вертолетом регионального Центра медицины катастроф в сопровождении охраны.

Чибис остается в тяжелом состоянии после ранения в результате нападения, сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения», — сказал Панычев.

На губернатора напал мужчина с ножом вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Глава региона получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали.

Нападавшим оказался 42-летний местный житель, его задержали. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком.