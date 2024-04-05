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Общество ,  
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Телеведущая Водонаева выиграла суд у блогера Петрова о посте в Telegram

Суд обязал Петрова выплатить ₽200 тыс. Водонаевой из-за поста в Telegram
Алена Водонаева
Алена Водонаева (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск телеведущей Алены Водонаевой к блогеру Андрею Петрову о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

В феврале 2024 года она подала иск с требованием взыскать 1 млн руб. с блогера из-за поста о ней в телеграм-канале. Вторым ответчиком по делу проходит «Общественная служба новостей».

По данным ТАСС, в апреле 2023 года Водонаева выложила фото, где стоит с собакой и флагом России на фоне. Под постом телеведущая написала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК «Вагнер». Петров в своем телеграм-канале назвал пост Водонаевой «рекламой фашистской организации».

«Судом признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в телеграм-канале PETROVA», — говорится в публикации.

Суд обязал Петрова опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 200 тыс. руб. «Общественная служба новостей» должна удалить публикацию о Водонаевой.

Блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС
Общество
Андрей Петров

Андрей Петров — блогер-трансгендер, известный под псевдонимом Милана Петрова. Он живет за границей. В августе 2023 года Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии.

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