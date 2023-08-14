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Блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС

Блогера Андрея Петрова оштрафовали на ₽250 тыс. за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии
Андрей Петров
Андрей Петров (Фото: из личного архива)

Тверской районный суд Москвы оштрафовал бьюти-блогера Андрея Петрова (также известен как Милана Петрова) за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Петрова оштрафовали на 200 тыс. руб. по 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).

О том, что Петрову назначили штраф, ранее сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В мае эта организация обратилась в Следственный комитет и МВД «в связи с пропагандой ЛГБТ, смены пола, распространением порнографии, детской порнографии, дискредитацией армии и другими противоправными действиями» блогера.

Протоколы на Петрова составили в июле, в конце месяца они поступили в суд. Тогда же телеграм- и YouTube-каналы блогера внесли в реестр запрещенных сайтов.

Андрей Петров — блогер-трансгендер, известный под псевдонимом Милана Петрова. По состоянию на начало августа на его Youtube-канал было подписано более 1 млн человек, в телеграм-канале насчитывалось 470 тыс. подписчиков.

Вечером 12 августа представитель Петрова сообщил, что блогера задержали в московском аэропорту Домодедово по прибытии в Россию. Тогда представители блогера утверждали, что он перестал выходить на связь после приземления самолета в Москве.

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Днем 13 августа представитель Петрова добавил, что с ним работает адвокат и что его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Теги
Андрей Петров блогеры штраф дискредитация армии пропаганда гомосексуализма ЛГБТ новости
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