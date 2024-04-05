В мурманском минздраве рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса

Андрей Чибис (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остается в тяжелом состоянии после ранения в результате нападения. Об этом сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, передает местный оперштаб.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения», — сказал Панычев. Он сообщил, что губернатора переведут для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу.

На Чибиса напали с ножом вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. Чибис находится в сознании.

Нападавшим оказался 42-летний местный житель, его задержали. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Напавшего на губернатора задержал офицер ОМОНа, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, сотруднику Росгвардии пришлось применить оружие, преступник получил ранение в ногу.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из-за служебной деятельности потерпевшего (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.