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Политика ,  
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Следствие попросило суд арестовать капитана полиции из Коммунарки

Суд зарегистрировал запрос на арест сотрудника отдела полиции Коммунарки
Фото: Марина Венцова / ТАСС
Фото: Марина Венцова / ТАСС

В Щербинский районный суд Москвы поступило дело об аресте Магана В.Н., следует из карточки суда. Дата рассмотрения на момент подготовки этого материала не назначена.

Магана обвиняют в превышении должностных полномочий по ст. 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Накануне, 4 апреля, источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что в Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева.

По информации телеграм-канала Baza, вместе с ним задержали старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Вадима Магана.

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Андрей Тургенев

В главке МВД по Москве РБК подтвердили увольнение Тургенева, а также добавили, что в отношении «еще одного сотрудника» проводится проверка, его отстранили от исполнения обязанностей.

По данным Baza, обоих подозревают в организации незаконной миграции более 1 тыс. иностранцев. Против них завели дела о превышении должностных полномочий по ст. 286 Уголовного кодекса и организации незаконной миграции по ст. 322.1, уточнил телеграм-канал.

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