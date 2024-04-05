Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего мужчины

Андрей Чибис (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Глава Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правоохранительные органы региона за профессионализм и оперативность при задержании напавшего на него мужчины, передает оперштаб области в Telegram.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — сказал Чибис.

Он добавил, что также выражает благодарность всем правоохранительным органам, «которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг».

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали.

Утром в телеграм-канале Чибиса выложили видео из больницы. Губернатор рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться. Лечение будут продолжать на территории Мурманской области, перевод в Москву не планируется.

Video

Нападавший объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Напавшим на Чибиса оказался 42-летний местный житель Александр Быданов.