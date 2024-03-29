Росздравнадзор ответил на статьи о дефиците сверхбыстрого инсулина

Росздравнадзор ответил на сообщения о пропаже из аптек сверхбыстрого инсулина

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В России используют полный аналог инсулина «Фиасп», с дефицитом которого столкнулись российские пациенты с диабетом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева сообщила, что в стране зарегистрированы несколько похожих препаратов.

«В России существует полный аналог «Фиасп» не только по Международному непатентованному названию — инсулин аспарт, но и по комбинации действующего и вспомогательного веществ (никотинамид) — «Ринфаст Ник», — заявила Мокрышева.

«Ринфаст Ник» зарегистрировали в 2023 году, его уже применяют пациенты с диабетом, подчеркнула Мокрышева. По словам директора «НМИЦ эндокринологии», этот сверхбыстродействующий инсулин востребован в терапии сахарного диабета, его активно применяют и взрослые пациенты, и дети.

И «Фиасп», и «Ринфаст Ник» в России входят в перечень жизненно-необходимых лекарственных средств, пациенты получают препараты по льготе, добавила Мокрышева.

Некоторые фармкомпании приостановили бизнес в России и экспорт ряда лекарств в страну после начала военной операции на Украине и введения санкций. При этом производители сообщали, что продолжат поставки препаратов из перечня жизненно необходимых.

О пропаже из аптек быстродействующего инсулина «Фиасп» 29 марта сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, в первые месяцы 2024 года госзакупки инсулина аспарт в России в целом сократились на 70%, до 350,7 млн руб. Закупки «Фиасп» от датской компании Novo Nordisk упали на 95%, до 22 млн руб.