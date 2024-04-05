 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Azur Air объяснила возвращение рейса Пхукет — Сочи поломкой кондиционера

Самолет Azur Air вернулся из-за технической неисправности кондиционера
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Экипаж рейса ZF-4068 Пхукет — Сочи при подготовке к вылету обнаружил техническую неисправность в системе кондиционирования, и командир решил вернуться на стоянку для устранения неполадок. Об этом рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании Azur air.

«Эвакуация пассажиров не проводилась. <...> На борту самолета работает технический персонал авиакомпании. Неисправность локализована, самолет будет готов к выполнению рейса в ближайшее время», — рассказали в авиакомпании, добавив, что людей высадили в здание аэровокзала.

Позже в авиакомпании сообщили РБК, что началась посадка пассажиров в самолет.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о задымлении самолета при попытке взлета. «Задымило масло в двигателе, на место приехали пожарные и технические службы, после проверки начали сливать керосин», — пишет Mash со ссылкой на очевидцев.

Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда
Общество
Фото:Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
Azur Air техническая проблема самолет Пхукет Таиланд новости
Материалы по теме
В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса
Общество
Несколько рейсов задержали в аэропорту Сочи
Общество
Рейс «России» из Красноярска в Благовещенск залетел в Китай
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Раненого губернатора Чибиса решили не отправлять на лечение в Москву Общество, 15:20
В Калужской области загорелся склад на предприятии «Рус-Био» Общество, 15:14
Чибис поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего мужчины Политика, 15:11
Большунов выиграл «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам Спорт, 15:10
Клишас призвал к балансу в миграционной политике после «Крокуса» Политика, 15:10
Зеленский ввел санкции против «короля контрабанды и налоговых ям» Политика, 15:05
Бастрыкин передал в Москву дело о покушении на мурманского губернатора Политика, 15:02
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в Одесской области Политика, 15:01
Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России Спорт, 15:00
Автора фото с монументом «Родина-мать» отправили на принудительные работы Общество, 14:55
Росздравнадзор ответил на сообщения о дефиците препаратов от ВИЧ на Урале Общество, 14:54
Бумаги SFI подскочили на 5% на одобрении акционерами погашения акций Инвестиции, 14:53
Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за новых санкций против России Политика, 14:51
Excel, да и только: почему эйчары все еще заполняют таблицы руками Pro, 14:48