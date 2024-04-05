Azur Air объяснила возвращение рейса Пхукет — Сочи поломкой кондиционера

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Экипаж рейса ZF-4068 Пхукет — Сочи при подготовке к вылету обнаружил техническую неисправность в системе кондиционирования, и командир решил вернуться на стоянку для устранения неполадок. Об этом рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании Azur air.

«Эвакуация пассажиров не проводилась. <...> На борту самолета работает технический персонал авиакомпании. Неисправность локализована, самолет будет готов к выполнению рейса в ближайшее время», — рассказали в авиакомпании, добавив, что людей высадили в здание аэровокзала.

Позже в авиакомпании сообщили РБК, что началась посадка пассажиров в самолет.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о задымлении самолета при попытке взлета. «Задымило масло в двигателе, на место приехали пожарные и технические службы, после проверки начали сливать керосин», — пишет Mash со ссылкой на очевидцев.