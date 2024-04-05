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Покушение на Чибиса ,  
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Раненого губернатора Чибиса решили не отправлять на лечение в Москву

В Мурманской области исключили перевод Чибиса на лечение в Москву
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Покушение на Чибиса
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет проходить лечение в регионе, его не отправят в Москву, сообщила РБК пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.

«Вероятнее всего, [Чибис] будет в Мурманскую областную больницу переведен, но точно лечение будет проходить на территории региона, никуда уезжать он не собирается — я имею в виду, за пределы региона — и в Москву не летит», — сказала она.

Точной информации относительно сроков возможного перевода пока нет, уточнила пресс-секретарь.

В Министерстве информационной политики Мурманской области также сообщили РБК, что губернатор будет проходить лечение на территории региона.

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Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали.

Сейчас губернатор находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, главврач медучреждения Юрий Ширяев вскоре после нападения оценил его состояние как тяжелое.

Напавшего на губернатора задержали. В ходе допроса тот заявил, что не был лично знаком с главой региона, но испытывал к нему неприязнь, сообщили в СК.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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