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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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С памятного мемориала у «Крокуса» начали убирать свечи

«РИА Новости»: с места памятного мемориала у «Крокуса» начали убирать свечи
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С места, где возник стихийный мемориал памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», начали убирать свечи, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Агентство показало видеозапись, на которой люди собирают в коробки свечи, из которых составлена надпись «Скорбим. 22.03.24». По его данным, также убираются свечи, из которых собраны журавли.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 пострадали. По делу о нападении на концертный зал проходят 12 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов. Восьмерых фигурантов арестовали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт мемориал свечи
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