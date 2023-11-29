 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты рассказали, как избежать плаксивости у школьников из-за нагрузки

В Минздраве впервые разработали рекомендации по снижению утомляемости школьников
Для здоровья детей важна грамотно распределенная нагрузка и режим дня. Об этом говориться в рекомендациях, впервые составленных подведомтсвенными Минздраву учреждениями и Роспотребнадзором.
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чтобы избежать у школьников потери аппетита, плаксивости, раздражительности, нервных тиков, аритмии и вегетососудистой дистонии нужно, чтобы их учеба была построена с учетом физиологических особенности и возраста. Об этом говорится в рекомендациях, которые впервые разработали Роспотребнадзор и подведомственные Минздраву Институт развития, здоровья и адаптации ребенка, ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, НМИЦ здоровья детей и Сеченовский университет.

Документ опубликовал Роспотребнадзор. Как следует из него, подобные методические рекомендации, разработанные Минздравом и Роспотребнадзором, вводятся впервые. 

В документе специалисты описали признаки переутомления. К ним относятся: 

  • потеря аппетита,
  • плаксивость,
  • раздражительность,
  • нервные тики,
  • аритмия, 
  • вегетососудистая дистония. 

Для полного восстановления работоспособности и ликвидации нервно-психических расстройств школьнику, который переутомился, могут быть необходимы более длительный отдых, комплексное лечение с применением лекарств, физиотерапевтических процедур или лечебной гимнастики, говорится в документе.

Рекомендации

Учителям рекомендуется делить урок с учетом физиологических особенностей детей и интенсивности их умственной деятельности на 3 этапа: период врабатывания — подготовительная часть урока (7-10 минут), период наиболее высокой умственной работоспособности (25-30 минут), заключительная часть должна занимать не более 7 минут, так как к этому моменту у детей повышается утомляемость. При этом отмечается, что дети могут отличаться по темпу усвоения материала в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Изначальная продолжительность урока для первоклассников должна составлять 35 минут, затем ее необходимо постепенно увеличивать.

Кроме того, установлены четкие рамки на выполнение детьми домашних заданий: в первом классе выполнение домашнего задания должно занимать не более 1 часа, в 2-3 классах — не более 1,5 часов, в 4-5 классах — 2 часа. У старшеклассников выполнение домашнего задание не должно занимать более 3,5 часов. Приступать к выполнению домашних заданий рекомендуется после отдыха и спустя 1,5-2 часа с обеда.

Также описано, в какое время в зависимости от возраста дети должны ложиться спать для избежания сильной нагрузки на ЦНС. 

Во избежание переутомления у детей эксперты рекомендуют строить образовательный процесс с учетом физиологических принципов динамики их умственной работоспособности и распределять урок по интенсивности. Также учителям рекомендуется исключить освоение программы двух лет за 1 год обучения.

Несмотря на то, что формирование федеральных образовательных программ возложено на Минпросвещения, специалисты Минздрава и Роспотреба отметили, что учебную нагрузку в течение недели нужно распределять с учетом динамики умственной работоспособности школьников: с низким уровнем нагрузки в понедельник и пятницу и с нарастанием к середине недели. Кроме того, при составлении расписания для 1-4-ых классов эксперты рекомендуют чередовать предметы статистической и двигательной направленности, у обучающихся 5-11 классов — естественно-математической и гуманитарной направленности.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

В течение учебного дня со школьниками также рекомендуется проводить различные упражнения для профилактики зрительного утомления, повышения активности ЦНС, снятия напряжения с мышц туловища, шеи и плечевого пояса, однако подчеркивается, что упражнения должны подбираться с учетом состояния здоровья школьников.

Согласно результатам исследования, которое весной 2021 года провел Институт образования ВШЭ, 72% школьников чувствуют себя уставшими. Усталость накапливается к концу учебного года и чем старше школьник, тем больше он устает от нагрузок. Среди 11-х классов об усталости говорят 85% опрошенных. Среди причин усталости школьники называли загруженность уроками и домашними заданиями и недосып.

В 2022 году ВШЭ инициировала аналогичный опрос среди родителей школьников. По его результатам, на усталость чаще всего жалуются дети из семей с низким социально-экономическим статусом. 

Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук
Школа Минздрав Роспотребнадзор
Материалы по теме
Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты Политика, 02:31
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Набиуллина и Зеленский возглавили категории в ежегодном рейтинге Politico Политика, 02:06
Эксперты рассказали, как избежать плаксивости у школьников из-за нагрузки Общество, 02:00
На Украине блогера и журналистку Витязеву приговорили к 11 годам тюрьмы Политика, 01:56
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
«Барселона» впервые за три года вышла в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:19
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Тела двух россиянок нашли завернутыми в простыни в Бодруме Общество, 01:11
Рябков не исключил военный конфликт России и НАТО Политика, 01:05
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot более €24 тыс. компенсации Политика, 01:04
Okko подал в суд на крупнейшего оператора спортивных прав Технологии и медиа, 01:00
«Манчестер Сити» на последних минутах вырвал победу в игре Лиги чемпионов Спорт, 00:59
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Литве не увидели причин закрывать границу с Россией Политика, 00:35