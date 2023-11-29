Эксперты рассказали, как избежать плаксивости у школьников из-за нагрузки

Для здоровья детей важна грамотно распределенная нагрузка и режим дня. Об этом говориться в рекомендациях, впервые составленных подведомтсвенными Минздраву учреждениями и Роспотребнадзором.

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Чтобы избежать у школьников потери аппетита, плаксивости, раздражительности, нервных тиков, аритмии и вегетососудистой дистонии нужно, чтобы их учеба была построена с учетом физиологических особенности и возраста. Об этом говорится в рекомендациях, которые впервые разработали Роспотребнадзор и подведомственные Минздраву Институт развития, здоровья и адаптации ребенка, ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, НМИЦ здоровья детей и Сеченовский университет.

Документ опубликовал Роспотребнадзор. Как следует из него, подобные методические рекомендации, разработанные Минздравом и Роспотребнадзором, вводятся впервые.

В документе специалисты описали признаки переутомления. К ним относятся: потеря аппетита,

плаксивость,

раздражительность,

нервные тики,

аритмия,

вегетососудистая дистония.

Для полного восстановления работоспособности и ликвидации нервно-психических расстройств школьнику, который переутомился, могут быть необходимы более длительный отдых, комплексное лечение с применением лекарств, физиотерапевтических процедур или лечебной гимнастики, говорится в документе.

Рекомендации Учителям рекомендуется делить урок с учетом физиологических особенностей детей и интенсивности их умственной деятельности на 3 этапа: период врабатывания — подготовительная часть урока (7-10 минут), период наиболее высокой умственной работоспособности (25-30 минут), заключительная часть должна занимать не более 7 минут, так как к этому моменту у детей повышается утомляемость. При этом отмечается, что дети могут отличаться по темпу усвоения материала в зависимости от возраста и состояния здоровья. Изначальная продолжительность урока для первоклассников должна составлять 35 минут, затем ее необходимо постепенно увеличивать. Кроме того, установлены четкие рамки на выполнение детьми домашних заданий: в первом классе выполнение домашнего задания должно занимать не более 1 часа, в 2-3 классах — не более 1,5 часов, в 4-5 классах — 2 часа. У старшеклассников выполнение домашнего задание не должно занимать более 3,5 часов. Приступать к выполнению домашних заданий рекомендуется после отдыха и спустя 1,5-2 часа с обеда. Также описано, в какое время в зависимости от возраста дети должны ложиться спать для избежания сильной нагрузки на ЦНС.

Во избежание переутомления у детей эксперты рекомендуют строить образовательный процесс с учетом физиологических принципов динамики их умственной работоспособности и распределять урок по интенсивности. Также учителям рекомендуется исключить освоение программы двух лет за 1 год обучения.

Несмотря на то, что формирование федеральных образовательных программ возложено на Минпросвещения, специалисты Минздрава и Роспотреба отметили, что учебную нагрузку в течение недели нужно распределять с учетом динамики умственной работоспособности школьников: с низким уровнем нагрузки в понедельник и пятницу и с нарастанием к середине недели. Кроме того, при составлении расписания для 1-4-ых классов эксперты рекомендуют чередовать предметы статистической и двигательной направленности, у обучающихся 5-11 классов — естественно-математической и гуманитарной направленности.

В течение учебного дня со школьниками также рекомендуется проводить различные упражнения для профилактики зрительного утомления, повышения активности ЦНС, снятия напряжения с мышц туловища, шеи и плечевого пояса, однако подчеркивается, что упражнения должны подбираться с учетом состояния здоровья школьников.

Согласно результатам исследования, которое весной 2021 года провел Институт образования ВШЭ, 72% школьников чувствуют себя уставшими. Усталость накапливается к концу учебного года и чем старше школьник, тем больше он устает от нагрузок. Среди 11-х классов об усталости говорят 85% опрошенных. Среди причин усталости школьники называли загруженность уроками и домашними заданиями и недосып.

В 2022 году ВШЭ инициировала аналогичный опрос среди родителей школьников. По его результатам, на усталость чаще всего жалуются дети из семей с низким социально-экономическим статусом.