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Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания

МЧС сообщило об эвакуации 2 тыс. посетителей ТЦ в Екатеринбурге из-за возгорания
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ТРЦ на ул. Металлургов в Екатеринбурге произошло «возгорание жировых отложений в вентиляционной камере», из здания эвакуировали 2 тыс. человек, в том числе 107 детей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«05.04.24 в 12:10 по местному времени на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Металлургов», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, отметили в МЧС.

Там добавили, что для устранения возгорания были задействованы 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава.

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Фото:МЧС России

По данным портала E1, речь идет о торговом центре «Мега», расположенном по адресу: ул. Металлургов, 87. Представитель ТЦ сообщила изданию, что его открытие для посетителей ожидается в ближайшее время.

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Россия Свердловская область Екатеринбург Пожар МЧС
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