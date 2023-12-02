 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-30СМ2

Предприятие «Ростеха» передало Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-30СМ2
Video

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал воздушно-космическим силам Министерства обороны России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы, рассказали в корпорации. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Министерству обороны передали последнюю в этом году партию самолетов Як-130. Предприятие уже приступило к работе над самолетами, которые поставят в войска в 2024 году, сообщил он.

«Ростех» показал видео краш-теста бронежилета «Оберег»
Технологии и медиа
Бронежилет &laquo;Оберег&raquo;

Су-30СМ2 — последняя модификация истребителя Су-30СМ. После модернизации самолеты получили новый двигатель и усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, также были введены новые высокоточные средства поражения целей на дальности несколько сот километров.

Учебно-боевой самолет Як-130 разработан Опытно-конструкторским бюро им. А. С. Яковлева совместно с итальянской аэрокосмической компанией Aermacchi. Это базовый самолет для подготовки российских летчиков. Он позволяет выполнять маневры, характерные для боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

Теги
Ростех Минобороны самолет Су-30СМ Як-130 ОАК
Материалы по теме
Шойгу сообщил, что поставки дронов для армии России выросли в 16 раз
Политика
ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
Политика
В России началась подготовка производства истребителей Checkmate
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Крыму шторм повредил единственную станцию реабилитации дельфинов Общество, 13:35
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 13:35
Петербургский гей-клуб закрылся после запрета «ЛГБТ-движения» Политика, 13:20
Россияне стали чаще ездить на дальние расстояния по железной дороге Life, 13:15
Автосекретарь, видеонаблюдение и защита: все о новых сервисах МТС РБК и МТС, 13:12
Месси рассказал о разозливших его словах Левандовски о «Золотом мяче» Спорт, 13:06
Минобороны России получило новую партию истребителей Су-30СМ2 Политика, 13:06
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 12:49
Певца Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма Политика, 12:49
Крупнейший немецкий производитель оружия решил арендовать заводы Украины Политика, 12:48
Главы «Росатома» и МАГАТЭ договорились о масштабных консультациях по ЗАЭС Политика, 12:41
«Врачи без границ» обвинили Израиль в ударе по колонне машин организации Политика, 12:21
Матч «Баварии» отменили из-за сильного снегопада в Мюнхене Спорт, 12:18
«Оборот вырос в 3 раза»: как работать с маркетплейсом. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 12:16