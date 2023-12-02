Минобороны России получило новую партию истребителей Су-30СМ2

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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал воздушно-космическим силам Министерства обороны России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы, рассказали в корпорации. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Министерству обороны передали последнюю в этом году партию самолетов Як-130. Предприятие уже приступило к работе над самолетами, которые поставят в войска в 2024 году, сообщил он.

Су-30СМ2 — последняя модификация истребителя Су-30СМ. После модернизации самолеты получили новый двигатель и усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, также были введены новые высокоточные средства поражения целей на дальности несколько сот километров.

Учебно-боевой самолет Як-130 разработан Опытно-конструкторским бюро им. А. С. Яковлева совместно с итальянской аэрокосмической компанией Aermacchi. Это базовый самолет для подготовки российских летчиков. Он позволяет выполнять маневры, характерные для боевых самолетов четвертого и пятого поколений.