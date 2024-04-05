В Бурятии учредили медаль участникам спецоперации «Благодарная Бурятия»
В Бурятии появилась памятная медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия», которой будут награждать жителей региона за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор республики Алексей Цыденов.
Участники военной операции «каждый день совершают подвиги» в зоне боевых действий, однако «есть подвиги, о которых мы и не знаем», пояснил глава региона.
«Поэтому мы учредили свою памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего», — написал он.
Цыденов назвал вручение новой награды знаком признательности и благодарности региона землякам из числа участников военной операции.
Губернатор показал макет учрежденной награды. На нем видно, что лента медали окрашена тремя параллельно идущими полосами синего, белого и желтого цветов. Средняя (белая) полоса уже, чем две другие. Те же цвета имеют флаг и герб республики. Сама медаль представляет собой круглый диск золотого оттенка.
На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом в обмундировании. За его спиной выгравированы очертания границ Бурятии. Сверху по краю медали кругом выгравирована надпись: «Участнику военной операции». В нижней части размещено название: «Благодарная Бурятия». С обратной стороны медали столбцом выгравированы три слова: «отвага», «честь» и «мужество».
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