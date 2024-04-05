 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Бурятии учредили медаль участникам спецоперации «Благодарная Бурятия»

В Бурятии учредили медаль «Благодарная Бурятия» для участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: alexeytsydenov / Telegram
Фото: alexeytsydenov / Telegram

В Бурятии появилась памятная медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия», которой будут награждать жителей региона за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор республики Алексей Цыденов.

Участники военной операции «каждый день совершают подвиги» в зоне боевых действий, однако «есть подвиги, о которых мы и не знаем», пояснил глава региона.

«Поэтому мы учредили свою памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего», — написал он.

Росгвардейца наградят за задержание напавшего на мурманского губернатора
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Цыденов назвал вручение новой награды знаком признательности и благодарности региона землякам из числа участников военной операции.

Губернатор показал макет учрежденной награды. На нем видно, что лента медали окрашена тремя параллельно идущими полосами синего, белого и желтого цветов. Средняя (белая) полоса уже, чем две другие. Те же цвета имеют флаг и герб республики. Сама медаль представляет собой круглый диск золотого оттенка.

На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом в обмундировании. За его спиной выгравированы очертания границ Бурятии. Сверху по краю медали кругом выгравирована надпись: «Участнику военной операции». В нижней части размещено название: «Благодарная Бурятия». С обратной стороны медали столбцом выгравированы три слова: «отвага», «честь» и «мужество».

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
Бурятия награда медаль Алексей Цыденов Военная операция на Украине
Материалы по теме
Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе
Общество
Отличившихся при задержании террористов из «Крокуса» военных наградили
Общество
Бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Даниил Медведев ответил Винер на слова о «россиянах-бомжах» на Олимпиаде Спорт, 10:33
В Бурятии учредили медаль участникам спецоперации «Благодарная Бурятия» Политика, 10:32
В офисе Зеленского заявили о «критическом моменте» для Украины Политика, 10:32
Жителей Крыма предупредили о громких звуках из-за утилизации боеприпасов Политика, 10:25
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию Спорт, 10:17
Подойдет даже гуманитариям: топ-5 профессий для старта в IT Pro, 10:16
Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди вингеров за сезон Спорт, 10:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ Политика, 10:06
Sky News Arabia сообщило о закрытии 28 посольств Израиля Политика, 10:05
Intel отчиталась о нулевой выручке и одном оставшемся в России сотруднике Технологии и медиа, 10:03
В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии Политика, 10:01
Новое исследование хронической усталости: что обнаружили — Harvard Health Pro, 09:58
Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5–27 млрд Инвестиции, 09:58
Мурманские власти ответили на вопрос о временной замене губернатору Политика, 09:52