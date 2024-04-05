Жителей Крыма предупредили о громких звуках из-за утилизации боеприпасов

Глава района в Крыму предупредил о громких звуках из-за утилизации боеприпасов

Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Плановая утилизация боеприпасов пройдет с 11:00 до 14:00 на территории села Вольное в Крыму, сообщил глава Красногвардейского района Василий Грабован.

«Возможны слышны громкие звуки!» — предупредил Грабован.

Глава администрации района призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

30 и 25 марта в Красногвардейском районе также проводили плановую ликвидацию боеприпасов. 22 марта специалисты МЧС уничтожали взрывоопасные предметы на вершине горы Кара-Коба под Севастополем.

В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах.