Жителей Крыма предупредили о громких звуках из-за утилизации боеприпасов
Плановая утилизация боеприпасов пройдет с 11:00 до 14:00 на территории села Вольное в Крыму, сообщил глава Красногвардейского района Василий Грабован.
«Возможны слышны громкие звуки!» — предупредил Грабован.
Глава администрации района призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
30 и 25 марта в Красногвардейском районе также проводили плановую ликвидацию боеприпасов. 22 марта специалисты МЧС уничтожали взрывоопасные предметы на вершине горы Кара-Коба под Севастополем.
В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах.
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