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Жителей Крыма предупредили о громких звуках из-за утилизации боеприпасов

Глава района в Крыму предупредил о громких звуках из-за утилизации боеприпасов
Фото: Елена Нагорных / ТАСС
Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Плановая утилизация боеприпасов пройдет с 11:00 до 14:00 на территории села Вольное в Крыму, сообщил глава Красногвардейского района Василий Грабован.

«Возможны слышны громкие звуки!» — предупредил Грабован.

Глава администрации района призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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30 и 25 марта в Красногвардейском районе также проводили плановую ликвидацию боеприпасов. 22 марта специалисты МЧС уничтожали взрывоопасные предметы на вершине горы Кара-Коба под Севастополем.

В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах.

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Теги
Крым Красногвардейский район боеприпасы утилизация
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