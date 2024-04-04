 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Гусев попросил жителей региона быть готовыми быстро пройти в комнату без окон или в здание, на парковку, в подземный переход.

Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона
Политика
Фото:МЧС России

После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявляли вечером 2 апреля. Режим действовал около двух часов.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России

Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД

Курс евро превысил 100 рублей

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Два беспилотника сбиты над Тульской областью

В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники
Материалы по теме
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов
Политика
В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов
Политика
Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 16:43
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны Политика, 22:28
«Локомотив» одержал вторую победу в полуфинале Кубка Гагарина Спорт, 22:14
Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Курской областью Политика, 22:12
Офицеров ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера ЛУКОЙЛа Общество, 21:44
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 21:42
«Оренбург» благодаря автоголу «Ахмата» вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 21:35
Около Центрального рынка Курска начался пожар после атаки дрона Политика, 21:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Хорватии в столкновениях с фанатами «Хайдука» пострадали 17 полицейских Спорт, 21:21
Цена нефти Brent превысила $91 впервые за полгода Инвестиции, 21:16
В Харькове оказалась обесточена ядерная установка «Источник нейтронов» Политика, 21:07
Страны НАТО выразили опасения из-за плана на €100 млрд для Украины Политика, 20:43
Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине Политика, 20:43
Генсек НАТО назвал два сценария для Украины Политика, 20:33
В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую Политика, 20:18