В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.
Гусев попросил жителей региона быть готовыми быстро пройти в комнату без окон или в здание, на парковку, в подземный переход.
После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз опасность атаки дронов в регионе объявляли вечером 2 апреля. Режим действовал около двух часов.
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