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Помощница Делимханова рассказала, что вез в автомобиле племянник сенатора

Помощница Делимханова: племянник Геремеева вез в авто оборудование для лазертага

Племянник сенатора Сулеймана Геремеева Иса провозил в автомобиле не оружие, а оборудование для игры в лазертаг. Об этом сообщила «Газете.RU» помощница депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина, комментируя новость об обнаружении сотрудниками ДПС огнестрельного оружия без документов в автомобиле Исы.

«Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг», — цитирует Лазину интернет-издание.

ДПС обнаружили неразрешенное оружие в авто племянника Сулеймана Геремеева
Общество
Фото:Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

4 апреля полицейские обнаружили в автомобиле племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы предметы, конструктивно схожие с оружием. В багажнике Mercedes-Benz S650 сотрудники ДПС нашли: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию без разрешительных документов.

Лазина тогда рассказала РБК, что Иса попал в небольшое ДТП, сотрудники патрульной службы оказали ему помощь. Геремеев не был задержан, подчеркнула она.

По данным источника РБК, по данному факту проводят проверку в порядке ст. 144–145 УПК — порядок рассмотрения сообщения о преступлении»; «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Сулейман Геремеев — сенатор от Чечни с июня 2011 года, с октября 2021 года — член комитета Совета федерации по экономической политике.

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Теги
Чечня сенатор ДПС
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