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В Петербурге пристав, чтобы поймать должницу, записался к ней на стрижку

Фото: Kira Hofmann / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Kira Hofmann / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Санкт-Петербурге судебный пристав записался на стрижку к женщине, которую объявили в исполнительный розыск за долг. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) во «ВКонтакте».

По данным ведомства, жительница города Кондопога из Карелии попросила у одноклассницы своего отца 205 тыс. руб. в долг. Возвращать деньги она отказалась, прервала общение с родственниками и уехала в Санкт-Петербург. Там женщина арендовала помещение в торговом центре и, как сообщили в ФССП, стала «неофициально подрабатывать стилистом-парикмахером».

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Фото:ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

В Карелии против должницы начали исполнительное производство о взыскании денежных средств, после чего петербургские приставы получили разыскное задание. Один из сотрудников управления ФССП по Санкт-Петербургу под видом клиента пришел к ней на стрижку.

С женщины взяли объяснение. Полученная информация была направлена приставам Карелии.

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Теги
Санкт-Петербург судебные приставы ФССП парикмахер Долги Кондопога
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