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Политика ,  
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Суд в Дагестане арестовал троих подозреваемых в терроризме

В Дагестане арестовали троих подозреваемых в участии в террористической ячейке
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Советский суд Махачкалы арестовал троих подозреваемых в участии в террористической организации, сообщили РБК в Верховном суде Дагестана. Об этой мере попросило следствие.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подозреваемых в терроризме, которые участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По версии следствия, подозреваемые — два гражданина Таджикистана и один уроженец Таджикистана с российским гражданством — «вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации».

Не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевозили и хранили в Каспийске по месту проживания, добавили в ведомстве.

Подозреваемым вменяют статью об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК, до 20 лет заключения), двоим — также незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК, до 12 лет лишения свободы).

«Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее ФСБ сообщила, что силовики 31 марта 2024 года пресекли деятельность террористической ячейки в Дагестане.

По версии службы, в нее входили четыре иностранных гражданина. Они планировали теракт в Каспийске, а также участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», добавили в ФСБ.

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