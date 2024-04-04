Суд в Дагестане арестовал троих подозреваемых в терроризме
Советский суд Махачкалы арестовал троих подозреваемых в участии в террористической организации, сообщили РБК в Верховном суде Дагестана. Об этой мере попросило следствие.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подозреваемых в терроризме, которые участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
По версии следствия, подозреваемые — два гражданина Таджикистана и один уроженец Таджикистана с российским гражданством — «вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации».
Не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевозили и хранили в Каспийске по месту проживания, добавили в ведомстве.
Подозреваемым вменяют статью об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК, до 20 лет заключения), двоим — также незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК, до 12 лет лишения свободы).
«Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе.
Ранее ФСБ сообщила, что силовики 31 марта 2024 года пресекли деятельность террористической ячейки в Дагестане.
По версии службы, в нее входили четыре иностранных гражданина. Они планировали теракт в Каспийске, а также участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», добавили в ФСБ.
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД
Курс евро превысил 100 рублей
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой
Два беспилотника сбиты над Тульской областью
В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?