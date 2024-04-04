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Уроженца Таджикистана лишили гражданства России за уклонение от службы

СК: уроженца Таджикистана лишили российского гражданства за уклонение от призыва
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Рязанской области уроженца Таджикистана, признанного виновным в уклонении от прохождения службы, лишили гражданства России, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что мужчина 2001 года рождения получил гражданство в мае 2022 года. Его признали виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК), поскольку он не явился по повестке без уважительных причин. Мужчине назначили наказание в виде штрафа.

«Гражданство осужденного было прекращено. <...> 3 апреля 2024 года у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства», — говорится в публикации.

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Фото:Сергей Батурин / РИА Новости

Суд решил, что при оформлении гражданства осужденный сообщил заведомо ложные сведения «в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

В декабре 2023 года в Челябинске двоих граждан «ближнего зарубежья» в возрасте 21 года и 24 лет лишили приобретенного гражданства России за уклонение от воинского учета.

По данным МВД, при подаче заявления на получение российского паспорта они предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

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Теги
Таджикистан российское гражданство лишение гражданства Рязанская область
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