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Сомали выслало эфиопского посла из-за спора о доступе к Аденскому заливу

Сомали выслало посла Эфиопии из-за спора о военной базе в Сомалиленд
Сотрудники морской полиции Пунтленда патрулируют воды Аденского залива у побережья Босасо в полуавтономном регионе Пунтленд, Сомали
Сотрудники морской полиции Пунтленда патрулируют воды Аденского залива у побережья Босасо в полуавтономном регионе Пунтленд, Сомали (Фото: Abdirahman Hussein / Reuters)

Власти Сомали выслали посла Эфиопии и закрыло эфиопские консульства в полуавтономном регионе Пунтленд и отколовшемся регионе Сомалиленд, сообщает Reuters со ссылкой на двух сомалийских чиновников.

Кроме того, власти Сомали также отозвали своего посла из Эфиопии, заявил сомалийский государственный министр иностранных дел Али Балкад, передает Bloomberg.

Причиной стал конфликт из-за попытки Эфиопии, не имеющий выход в море, построить военно-морскую базу в Самолиленде для доступа к Аденскому заливу. 1 января эфиопские власти подписали первоначальное соглашение с регионом по аренде 20 км береговой линии на его территории.

Как писал Reuters, взамен Эфиопия пообещала Самолиленду «со временем» признать его независимым государством.

Местные власти Сомалиленда провозгласили независимость региона от Сомали в 1991 году. Официального признания в качестве государства Сомалиленд так и не получил.

Пунтленд провозгласил себя «автономным государством» в 1998 году, в 2004 году официально признан автономным районом в составе федеративного Сомали.

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Фото:Sandy Huffaker / Getty Images

В феврале президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд назвал сделку об аренде территории в Самолиленде незаконной и заявил, что его страна «защитит себя», если Эфиопия продолжит работу над ней.

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Теги
Сомали Эфиопия высылка дипломатов Аденский залив порт военная база
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