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В подмосковных Химках затопило коттеджный поселок. Видео

Появились кадры потопа в коттеджном поселке в Химках

В подмосковных Химках затопило коттеджный поселок. Видео
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Жители коттеджного поселка Маленькая Шотландия в подмосковных Химках столкнулись с потом из-за паводка.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, на котором мужчина вместе с ребенком плывет по затопленной улице на лодке. По данным канала, вода прибывает уже третий день.

Половодье в Москве связано с резким потеплением — оставшийся с зимы снег начал активно таять из-за рекордного тепла, которое стояло несколько дней в Московском регионе.

В Подмосковье из-за разлива реки затопило приют для львов и тигров
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Ранее, 2 апреля, в Подмосковье из-за разлива реки затопило парк-приют для зверей «Земля прайда». Животных эвакуировали в безопасные места, а сам парк временно закрыли.

В тот день температура воздуха в регионе достигла рекордных 24 градусов.

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Теги
Химки Подмосковье половодье
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