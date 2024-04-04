В подмосковных Химках затопило коттеджный поселок. Видео
Жители коттеджного поселка Маленькая Шотландия в подмосковных Химках столкнулись с потом из-за паводка.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, на котором мужчина вместе с ребенком плывет по затопленной улице на лодке. По данным канала, вода прибывает уже третий день.
Половодье в Москве связано с резким потеплением — оставшийся с зимы снег начал активно таять из-за рекордного тепла, которое стояло несколько дней в Московском регионе.
Ранее, 2 апреля, в Подмосковье из-за разлива реки затопило парк-приют для зверей «Земля прайда». Животных эвакуировали в безопасные места, а сам парк временно закрыли.
В тот день температура воздуха в регионе достигла рекордных 24 градусов.
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
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В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать