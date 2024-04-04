Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона за пропаганду наркотиков

Платон Степашин (Молодой Платон) (Фото: из личного архива)

Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал рэпера Молодого Платона (настоящее имя — Платон Степашин) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба городских судов в своем телеграм-канале.

Рэпера признали виновным в пропаганде употребления наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях) и оштрафовали на 50 тыс. руб. Поводом для составления административного протокола стал текст песни, которую Молодой Платон опубликовал в соцсетях и на музыкальных платформах. Какой трек стал поводом для дела, в суде не уточнили.

В середине января Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом) на 50 тыс. руб. Артиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за отсутствия специальной плашки в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).

Моргенштерн подал апелляцию на решение суда. В середине февраля Московский городской суд оставил постановление Савеловского районного суда о назначении штрафа без изменений.