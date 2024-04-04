 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона на ₽50 тыс. за пропаганду наркотиков
Платон Степашин (Молодой Платон)
Платон Степашин (Молодой Платон) (Фото: из личного архива)

Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал рэпера Молодого Платона (настоящее имя — Платон Степашин) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба городских судов в своем телеграм-канале.

Рэпера признали виновным в пропаганде употребления наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях) и оштрафовали на 50 тыс. руб. Поводом для составления административного протокола стал текст песни, которую Молодой Платон опубликовал в соцсетях и на музыкальных платформах. Какой трек стал поводом для дела, в суде не уточнили.

Суд оштрафовал Noize MC на ₽50 тыс. за отсутствие плашки иноагента
Политика
Noize MC (Иван&nbsp;Алексеев)

В середине января Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом) на 50 тыс. руб. Артиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за отсутствия специальной плашки в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).

Моргенштерн подал апелляцию на решение суда. В середине февраля Московский городской суд оставил постановление Савеловского районного суда о назначении штрафа без изменений.

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России

Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД

Курс евро превысил 100 рублей

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Два беспилотника сбиты над Тульской областью

В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать

Теги
рэпер суд штраф пропаганда наркотиков музыка
Материалы по теме
Суд оштрафовал комика Руслана Белого за отсутствие плашки иноагента
Политика
В домах рэпера P.Diddy в США провели обыски по делу о торговле людьми
Общество
Суд вынес рэперу Scally Milano предупреждение за пропаганду наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Минское «Динамо» не стало менять тренера после вылета из плей-офф КХЛ Спорт, 14:47
Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией Политика, 14:45
Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе» Политика, 14:42
Лавров заявил, что в вопросе «формулы мира» следующий ход не за Россией Политика, 14:37
Работникам поддержка нужна ежедневно. Как не впасть в тотальный контроль Pro, 14:29
В подмосковных Химках затопило коттеджный поселок. Видео Общество, 14:26
Путин назвал альтернативу рабочей силы из-за границы Политика, 14:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Оргкомитет Игр дружбы заявил, что участие уже подтвердили «десятки стран» Спорт, 14:16
Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона за пропаганду наркотиков Общество, 14:13
Как превратить директора супермаркета в предпринимателя Отрасли, 14:11
МВД подтвердило увольнение главы отдела полиции Коммунарки Политика, 14:05
На рынке не увидели спроса на страховку публичных объектов после теракта Финансы, 13:59
Запомнить все: 6 советов от гроссмейстера памяти Эда Кука Pro, 13:57
Таможенники не дали тайно вывезти из России крокодила по кличке Бакс Общество, 13:54