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Таможенники не дали тайно вывезти из России крокодила по кличке Бакс

Таможенники на границе с Казахстаном нашли в грузовике двухметрового крокодила
Фото: Федеральная таможенная служба
Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни вместе с пограничниками на пункте пропуска «Орск» предотвратили вывоз в Казахстан двухметрового крокодила. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

В ходе осмотра грузовика за банками с соленьями и другими личными вещами таможенники обнаружили деревянный ящик, внутри которого находился живой крокодил. У водителя машины, который оказался жителем Ростовской области, отсутствовали документы, необходимые для вывоза животного за границу.

Имевшийся ветеринарный паспорт был заполнен с нарушениями.

По паспорту крокодила зовут Бакс. Длина рептилии составляет 1,8 м. Мужчина приобрел крокодила в 2009 году. Животное передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

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Фото:customs_rf / Telegram

В ноябре 2022 года новосибирские таможенники изъяли у туристов в аэропорту Толмачево чучело сиамского крокодила и раковину моллюска. Позже находки передали в Зоологический музей Томского государственного университета.

Директор музея Вадим Ярцев отметил, что сиамский крокодил — вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому любые образцы ценны. А раковина тридакны гигантской уникальна с точки зрения биологии, так как это самый крупный вид двустворчатых моллюсков.

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Теги
таможня таможенник ФТС Федеральная таможенная служба Казахстан крокодилы
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