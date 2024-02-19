Таможенники изъяли 200 игрушечных эмбрионов на границе с Эстонией
200 пластиковых моделей человеческого эмбриона обнаружили таможенники на КПП «Ивангород» на границе с Эстонией. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
Жительница Эстонии пыталась пронести в Россию чемодан, в котором находились 200 пластиковых человеческих эмбрионов с надписью «Не игрушка!». По информации на этикетках, изделия были произведены в немецком городе Эстринген.
Таможенники признали партию коммерческой и возбудили дело об административном правонарушении. Если физическое лицо перевозит коммерческую партию товаров, то их нужно задекларировать. В случае нарушения правила товары конфискуют, а на перевозчика налагается штраф.
Жительница Эстонии объяснила, что выполняла «просьбу третьих лиц».
В ноябре 2023 года эстонец пытался вывезти из России незадекларированные документы и награды. Таможенники остановили правонарушителя в городе Кингисепп Ленинградской области. Мужчина хотел вывезти предметы на личном автомобиле.
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