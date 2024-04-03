Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта

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На участке железной дороги Дагомыс — Сочи в Краснодарском крае нарушился график движения поездов из-за схода грунта. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в своем телеграм-канале.

Ночью 2 апреля на 1955 км участка железной дороги вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 куб.м грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 м подпорной стены и опоры контактной сети.

Движение поездов на участке организовали по одному пути в обе стороны. «Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», — сообщила Северо-Кавказская железная дорога. Там подчеркнули, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

В Сочи 2 апреля из-за оползня были повреждены 56 гаражей, сообщила мэрия. Людей из гаражей эвакуировали. Территорию гаражного кооператива начали охранять от возможного проникновения посторонних.