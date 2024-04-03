 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта

Движение поездов нарушилось на участке Дагомыс — Сочи из-за схода грунта
Фото: sochigov / VK
Фото: sochigov / VK

На участке железной дороги Дагомыс — Сочи в Краснодарском крае нарушился график движения поездов из-за схода грунта. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в своем телеграм-канале.

Ночью 2 апреля на 1955 км участка железной дороги вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 куб.м грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 м подпорной стены и опоры контактной сети.

Прокуратура начала проверку после схода 11 вагонов в Подмосковье
Общество
Фото:mmtproc / Telegram

Движение поездов на участке организовали по одному пути в обе стороны. «Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», — сообщила Северо-Кавказская железная дорога. Там подчеркнули, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

В Сочи 2 апреля из-за оползня были повреждены 56 гаражей, сообщила мэрия. Людей из гаражей эвакуировали. Территорию гаражного кооператива начали охранять от возможного проникновения посторонних.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Теги
железная дорога Сочи Движение поездов обвал грунта
Материалы по теме
СК назвал возможную причину схода вагонов с рельсов под Красноярском
Общество
Как выглядят сошедшие с рельсов грузовые вагоны в Забайкальском крае
Общество
Губернатор назвал причиной ДТП с поездом и автобусом пьяного диспетчера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07
АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване Общество, 08:02
Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды Спорт, 08:00
Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве Бизнес, 08:00
Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео Общество, 07:52
Байден столкнулся с новой волной протестного голосования Политика, 07:50
Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни Общество, 07:43
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах Политика, 07:31
ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов Экономика, 07:30
Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта Общество, 07:22
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех Общество, 07:14
Во Вьетнаме хотят казнить автора аферы на $45 млрд. Что о ней известно Pro, 07:01
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов Финансы, 07:00
Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС Политика, 06:54