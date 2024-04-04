Суд на Камчатке вынес новый приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника

Территория Кроноцкого заповедника (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес новый приговор работникам Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые являются фигурантами дела о растрате 409 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроноцкий природный заповедник расположен в юго-восточной части Камчатки. Его площадь составляет 1 147 619 га. На территории заповедника находятся не только редкие группы животных и растений, но и 25 вулканов, восемь из которых активные. Кроноцкий заповедник входит в состав проекта «Вулканы Камчатки», который включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

По версии следствия, четверо работников заповедника вместе с бывшим директором, который умер в 2016 году, и руководителем юридического лица, осуществлявшего охранные услуги, в период с 2014 по 2016 год похитили денежные средства. Эти деньги предназначались для проведения работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории заповедника и покупку патрульно-хозяйственного маломерного судна.

Общая сумма похищенных средств составила 409 млн‬ руб. Было заведено дело о растрате, совершенной организованной группой и в особо крупном размере, — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса.

Деньги были взысканы с обвиняемых в пользу Минприроды. При этом подсудимые свою вину не признали. Они утверждают, что выполнили все работы по очистке территории заповедника. К такому же выводу пришли ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, которые провели исследование.

В июле 2023 года суд сотрудников учреждения Оксану Терехову, Дарью Паничеву, Романа Корчигина и экс-сотрудника Николая Позднякова к реальным срокам от трех до пяти с половиной лет. Однако дело вызвало общественный резонанс и его направили на новое разбирательство.

В итоге после пересмотра дела обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы от 2,6 до 5 лет. Руководителя юридического лица приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначены наказания в виде лишения свободы условно.