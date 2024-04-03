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Военная операция на Украине ,  
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Минниханов заявил предприятиям после удара дронов: «Очнитесь, ребята!»

Минниханов призвал очнуться после атаки дронов на предприятия Татарстана
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на Международном форуме по энергетике, заявил, что в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимо «очнуться».

«Всевышний дает нам знак: «Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — заявил глава региона.

По словам Минниханова, ПВО решает свои задачи, но «мы должны своими силами решать такие вопросы, каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет».

Утром 2 апреля БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане. В Елабуге удар пришелся по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга». В Нижнекамске дрон был обезврежен, он пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова говорила 3 апреля, что после атаки БПЛА пострадали 14 человек. 6 из них находятся в стационаре, а остальные — дома.

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