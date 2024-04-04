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На юго-востоке Ирана боевики напали на два полицейских участка

Боевики «Джейш аль-Адль» напали на два полицейских участка на юго-востоке Ирана

Участники суннитской группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана, заявил заместитель губернатора провинции Систан и Беледжистан Алиреза Мархамати.

«Несколько минут назад произошел теракт на военный штаб в Раске и Чабахаре. Ситуация находится под контролем», — сказал Мархамати агентству IRNA.

В Раске атака провалилась, идет зачистка территории от боевиков, добавил замгубернатора. Уничтожено как минимум два участника «Джейш аль-Адль», это движение признано в Иране террористическим.

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Фото:Firas Makdesi / Reuters

В январе Пакистан нанес серию ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан, в результате военной операции были убиты несколько боевиков. По данным агентства Anadolu, пакистанская армия атаковала семь объектов военизированной организации «Освободительная армия Белуджистана», которая признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.

Систан и Белуджистан — вторая по величине провинция Ирана, она граничит с Пакистаном и Афганистаном.

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Теги
Иран террористы теракт сунниты
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