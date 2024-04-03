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В Санкт-Петербурге потеплело и выпал снег. Видео

Кадры падающего снега в Санкт-Петербурге после потепления до +19 градусов

В Санкт-Петербурге потеплело и выпал снег. Видео
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Вечером 3 апреля в Санкт-Петербурге пошел снег, а Выборг залило ледяным дождем, сообщила «Фонтанка».

В первый день апреля воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до 19,6 градуса тепла. По словам синоптика Александра Колесова, в городе был побит рекорд дневной температуры для 1 апреля. Предыдущий максимум был 14,4 градуса тепла, его зафиксировали в 2010 году.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце марта предупреждал, что в апреле температура воздуха может опуститься ниже нуля. Он добавил, что «обязательно еще снежок выпадет», однако сильных морозов ждать не стоит.

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