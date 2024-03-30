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Вильфанд спрогнозировал минусовую температуру и снег в апреле

Вильфанд: в апреле стоит ожидать минусовую температуру и снег

В апреле температура воздуха может опуститься ниже нуля, кроме того, стоит ожидать снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега, обязательно еще снежок выпадет», — сказал он.

По словам синоптика, сильные морозы в предстоящем месяце ждать не стоит, однако температура будет понижаться ночью и достигать отрицательных значений.

Вильфанд также рассказал, что в воскресенье, 31 марта, в Москву придет воздух с Африки. В связи с этим в первые числа апреля в столице будет держаться температура, характерная для начала мая. Ночью в понедельник, 1 апреля, ожидается плюс 6-8 градусов, днем — плюс 18-19.

После этого, во второй половине недели, температура в столице понизится до базовых показателей.

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее Вильфанд сообщил, что на большей части европейской территории России, в том числе в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах, температура в апреле будет выше нормы.

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Роман Вильфанд прогноз Погода снег
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