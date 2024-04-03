Роскомнадзор заявил, что не блокировал WhatsApp
Роскомнадзор не блокирует работу мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) на территории страны, заявили РБК в ведомстве.
Сбой ранее зафиксировал сервис Downdetector: пользователи со всего мира начали отправлять жалобы на работу мессенджера. Большая часть из них (70%) отмечали проблемы в работе приложения, в четверти (24%) жалоб сообщалось о перебоях с отправкой и получением сообщений.
«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что жалобы на работу мессенджера поступают и из других стран, в том числе Великобритании, Индии, США. Пользователи сообщают о неполадках в работе и других сервисов, принадлежащих Meta, таких как Facebook и Instagram, добавили в ведомстве.
В работе Facebook и Instagram также наблюдается глобальный сбой, следует из данных Downdetector. Проблемы в работе с ними испытывают пользователи в США, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии и других странах.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ