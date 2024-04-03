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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор заявил, что не блокировал WhatsApp

Роскомнадзор на фоне сбоя заявил, что не блокирует работу WhatsApp в России
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Роскомнадзор не блокирует работу мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) на территории страны, заявили РБК в ведомстве.

Сбой ранее зафиксировал сервис Downdetector: пользователи со всего мира начали отправлять жалобы на работу мессенджера. Большая часть из них (70%) отмечали проблемы в работе приложения, в четверти (24%) жалоб сообщалось о перебоях с отправкой и получением сообщений.

«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории России», — заявили в ведомстве.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Там отметили, что жалобы на работу мессенджера поступают и из других стран, в том числе Великобритании, Индии, США. Пользователи сообщают о неполадках в работе и других сервисов, принадлежащих Meta, таких как Facebook и Instagram, добавили в ведомстве.

В работе Facebook и Instagram также наблюдается глобальный сбой, следует из данных Downdetector. Проблемы в работе с ними испытывают пользователи в США, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии и других странах.

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Роскомнадзор Whatsapp сбой блокировка
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