Коллегия судей дала ход делу о взятке против ростовской судьи Коблевой

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело по статье о получении взятки в отношении председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой, передают госагентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Коллегия на заседании 3 апреля решала вопрос о возбуждении против Коблевой уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК по ходатайству председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, уточняет «РИА Новости».

Ранее источники обоих агентств сообщили, что Коблеву и еще трех судей заподозрили в получении взятки от местного предпринимателя за вынесение выгодного ему решения. В ноябре 2023 года, по их информации, дома и на рабочих местах у судей прошли обыски.

В декабре 2023 года Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия Коблевой. В тот же день, 15 декабря, в отставку отправили судей Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону Валентину Галицкую и Зимовниковского районного суда Ростовской области Александру Зотову.

Обыски в Советском районном суде перед отставкой Кобелевой проходили после ухода со своих должностей председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, уточняет «РБК Ростов». Обоих впоследствии арестовали в Москве по делу о взятках.