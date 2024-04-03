Владимир Беспалов стал гендиректором Российского научного фонда
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Беспалова новым генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Документ обнародован на портале правовой информации.
«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Беспалов сменил на этом посту Александра Хлунова, который занимал должность гендиректора РНФ с 2013 года.
Беспалов — ректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор. Член президиума совета по науке и образованию при президенте. Имеет ученую степень доктора технических наук.
Родился 1 октября 1958 года в Луганской области УССР. В 1981 году окончил МИЭТ. Там же в 2004 году получил степень доктора технических наук, а в 2013 году стал профессором университета.
В 1981-1992 годах работал инженером, научным сотрудником, а после — начальником лаборатории в НИИ «Физических проблем» им. Ф.В. Лукина.
С 2008 по 2009 год занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности МИЭТ. Затем стал первым проректором университета, и в 2016 году возглавил его.
Беспалов — специалист в области физики и технологии гетероструктур, элементной базы, микро- и наноэлектроники, а также устройств микросистемной техники. Выступил автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.
Лауреат президентской премии в области образования, а также премии правительства в области науки и техники. Также был награжден орденом Дружбы.
Российский научный фонд (РНФ) — это некоммерческая организация, которая финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований.
Фонд был учрежден в конце 2013 года по инициативе президента России. За десять лет работы, по его собственным данным, фонд поддержал более 60 тыс. российских ученых.
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