Владимир Беспалов стал гендиректором Российского научного фонда

Владимир Беспалов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Беспалова новым генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Документ обнародован на портале правовой информации.

«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Беспалов сменил на этом посту Александра Хлунова, который занимал должность гендиректора РНФ с 2013 года.

Беспалов — ректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор. Член президиума совета по науке и образованию при президенте. Имеет ученую степень доктора технических наук.

Родился 1 октября 1958 года в Луганской области УССР. В 1981 году окончил МИЭТ. Там же в 2004 году получил степень доктора технических наук, а в 2013 году стал профессором университета.

В 1981-1992 годах работал инженером, научным сотрудником, а после — начальником лаборатории в НИИ «Физических проблем» им. Ф.В. Лукина.

С 2008 по 2009 год занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности МИЭТ. Затем стал первым проректором университета, и в 2016 году возглавил его.

Беспалов — специалист в области физики и технологии гетероструктур, элементной базы, микро- и наноэлектроники, а также устройств микросистемной техники. Выступил автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.

Лауреат президентской премии в области образования, а также премии правительства в области науки и техники. Также был награжден орденом Дружбы.