«Яндекс Такси» внесли в реестр монополистов Киргизии

«Яндекс Такси» внесли в госреестр монополистов в Киргизии

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В Киргизии «Яндекс Такси» признали компанией, занимающей доминирующее положение на рынке страны, и внесли в реестр монополистов, сообщает антимонопольная служба страны.

«Пунктами 38, 39 и 40 раздела 1 «Республиканский реестр» дополнено хозяйствующими субъектами ОсОО «Яндекс.Такси.Корп», ОсОО «DOS TEK GROUP» (ДОС ТЕК ГРУПП) и ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт», — говорится в публикации.

Федеральная антимонопольная служба России в начале марта 2024 года сообщила, что вскоре начнет проверку «Яндекс Такси» за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке.

С 2022 года в стране действует мораторий на проверки, однако на компанию поступило много жалоб. По подсчетам службы, в 2023 году зарегистрировано более 300 обращений от пассажиров и водителей.