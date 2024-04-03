Шадаев ответил на идею блокировки деструктивного контента в мессенджерах

Шадаев: Минцифры пока не будет блокировать деструктивный контент в мессенджерах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минцифры пока не планирует создавать схемы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Об этом заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», — сказал он.

В конце марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что группа парламентариев обратилась к правительству с предложением создать механизмы для блокировки деструктивного контента в мессенджерах.

Она заявила, что Киев стал активно вербовать несовершеннолетних для совершения терактов, рассылая им письма с угрозами через мессенджеры. Детей, по ее словам, просили «открыть газ, спровоцировать взрывы в домах» или провоцировали «на участие в террористической деятельности».

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», по словам Кузнецовой, детям стали «поступать звонки и сообщения с призывом поддержать и подражать террористам».

«Звонки и сообщения поступают с территории Украины. Нередко звонки совершают завербованные СБУ (Служба безопасности Украины. — РБК) дети с Украины, которых специально выслеживают», — сказала Кузнецова. Вице-спикер тогда заявила о попытках вербовки детей в 19 регионах России.

Центр информационно-психологических операций СБУ, по словам Кузнецовой, «таргетирует» деструктивный контент в Сети, который направлен на разжигание межнациональных конфликтов среди подростков и формирование «ячеек протестного движения», а также «дискредитацию российских ценностей».