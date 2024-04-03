ФСБ задержала трех уфимцев за подготовку к диверсии

ФСБ: в Уфе трех юношей задержали за подготовку к диверсии на объекте связи

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В Уфе троих молодых людей задержали за подготовку к диверсии, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, они должны были поджечь объект связи. Инструкции юноши получили в мессенджере Telegram — неизвестный пообещал им денежное вознаграждение за совершение преступления.

Во время задержания у них изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления. Следователи завели дело по статье о диверсии (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК). По ней грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ добавили, что следственные действия продолжаются. Кировский районный суд Уфы арестовал молодых людей.

С начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании людей, причастных к диверсиям или попыткам диверсий в российских регионах.

В частности, 1 апреля сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Местного жителя арестовали, против него завели дело по статье о покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 205 УК).