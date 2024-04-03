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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Минобороны: группа «Юг» заняла более выгодные рубежи на донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли «более выгодные рубежи» на донецком направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

На том же направлении российские военные, как сообщает ведомство, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, одной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины и одной бригаде теробороны в районе городов Часов Яр и Красногоровка и поселка Курдюмовка в ДНР.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что с начала года под контроль российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. В частности, за март были заняты пять населенных пунктов — Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное, уточнил он.

После провала контрнаступления украинские военные, по словам Шойгу, пытаются закрепиться «на отдельных рубежах и позициях», но ни на одном из направлений не достигли своих целей. Кроме того, с начала года ВСУ потеряли 80 тыс. человек, 1200 танков и других боевых бронированных машин.

Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

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Теги
Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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